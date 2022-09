Lee Jae-myung sommé de comparaître devant le Parquet

Photo : YONHAP News

Les enquêtes judiciaires se précisent de tous côtés pour le nouveau patron du Minjoo, Lee Jae-myung. Hier, quatre jours à peine après son élection à la tête de la première force de l’opposition, celui-ci a été sommé de comparaître devant un procureur.Sauf exception, Lee doit se présenter mardi prochain au Parquet du district central de Séoul, qui l’interrogera à propos d’allégations, selon lesquelles il n’aurait pas dit la vérité dans l’affaire tumultueuse Daejangdong, du nom d’un quartier de Seongnam qui a fait l’objet d’un vaste projet de promotion immobilière lancé lorsque Lee était maire de la ville.Cette affaire a suscité une multitude de soupçons de corruption et de trafic d’influence tout au long de la dernière campagne présidentielle. Des investigations ont été ouvertes. L’un des employés de l’organisme municipal chargé du projet s’est suicidé après avoir été auditionné par les enquêteurs. Or, à l’occasion d’une interview à la télévision, Lee, alors candidat du Minjoo à la présidentielle, avait déclaré ne pas le connaître.Plus tard, des photos de lui avec le défunt ont été dévoilées. Une association civile a alors porté plainte contre lui pour violation du code électoral. La durée de prescription pour cette transgression est de six mois. Le ministère public n’a donc qu’une semaine pour convoquer l’accusé, le scrutin ayant eu lieu le 9 mars.L’ex-prétendant à la tête de l’Etat est visé par des enquêtes dans plusieurs autres dossiers. Elles concernent, notamment, un projet de construction d’un complexe d’appartements dans le quartier de Baekhyeon, également à Seongnam, ou encore les soupçons selon lesquels Lee aurait fait payer à une entreprise des frais d’avocat qu’il devait lui-même prendre en charge après l’un de ses procès. Mardi prochain, il devra donc aussi répondre aux questions des procureurs sur ces sujets.