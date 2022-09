BIFF : dix films sélectionnés en compétition dans la section « New Currents »

Photo : YONHAP News

La 27e édition du Festival international du film de Busan (BIFF) se tiendra du 5 au 14 octobre prochain.A un mois de l’ouverture du plus grand rendez-vous cinématographique d’Asie, son comité d’organisation a dévoilé aujourd’hui la liste des dix films sélectionnés dans la section « New Currents », la compétition vedette du BIFF, visant à récompenser les nouveaux talents du 7e art asiatique.Parmi les long-métrages en lice, deux œuvres se font remarquer notamment. « Thousand and One Nights », réalisé par la Japonaise Nao Kubota, raconte l’histoire de ceux qui ont perdu quelqu’un de précieux ou qui sont sur le point de le faire. « No End », mis en scène par l’Iranien Nader Saeivar, s’intéresse à un homme qui est confronté à une violence inouïe suite à un petit mensonge.Deux films sud-coréens figurent aussi sur cette liste. Dans « A Wild Roomer », Lee Jeong-hong met un mystère au cœur de la vie d’un menuisier et de son entourage. Dans « Hail to Hell », Lim Oh-jeong propose une aventure de deux filles qui veulent se venger contre celui qui les a harcelées.