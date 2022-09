Le Minjoo dénonce la convocation de son patron par le Parquet

Photo : KBS News

Lee Jae-myung s’est exprimé en personne sur la convocation du Parquet. Le chef du Minjoo s’en est pris au pouvoir en exercice, qui selon lui, mobilise depuis longtemps le ministère public et la police pour tenter de le poursuivre en justice, qualifiant cela d’insensé. Le patron de la première formation de l’opposition a fait cette remarque, lorsqu’il a présidé la réunion du conseil suprême du parti, tenue aujourd’hui à Gwangju, le bastion traditionnel du centre-gauche.Les membres de cet organe de décision ont eux aussi dénoncé « un Parquet politique » et promis de ne pas rester les bras croisés. Selon l’entourage de Lee, il n’est pas encore totalement certain que celui-ci se présente devant le Parquet où il doit être auditionné mardi prochain.Le sujet de sa convocation s’est invité dans le bref échange matinal du président de la République avec la presse. Cependant, Yoon Suk-yeol a éludé la question de journalistes, invoquant que l’économie et la vie de ses concitoyens sont ses chantiers prioritaires. Il aurait voulu dire par là ne pas être intervenu dans les enquêtes sur son ancien rival pour la présidentielle de mars dernier.Son mouvement, le Parti du pouvoir du peuple (PPP), continue, de son côté, à presser Lee de se soumettre, sans tarder, à la demande du ministère public.