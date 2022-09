Travail forcé : Park Jin va rencontrer les victimes

Photo : YONHAP News

Le ministre des Affaires étrangères est décidé à rencontrer en personne les victimes sud-coréennes du travail forcé imposé par le Japon du temps de la colonisation.Park Jin se rendra demain à Gwangju à la rencontre de deux d’entre elles, Lee Choon-shik et Yang Geum-deuk, qui habitent tous deux dans cette ville du sud-ouest du territoire. Ils ont été obligés de travailler respectivement dans les usines des groupes nippons Nippon Steel & Sumitomo Metal et de Mitsubishi Heavy Industries lors du deuxième conflit mondial.Le chef de la diplomatie écoutera alors leurs réclamations pour les refléter dans l’élaboration d’un plan gouvernemental visant à trouver une solution rapide et sincère à ce contentieux qui envenime les relations avec Tokyo.Le ministre Park envisage d’aller voir aussi une autre victime exploitée par Mitsubishi, Kim Seong-ju, qui elle, habite à Séoul. Il aurait pris une telle initiative car la Cour suprême s’apprête à rendre son verdict définitif sur l’appel de ce conglomérat nippon, qui ne se plie pas à la précédente décision de justice. Le tribunal sud-coréen avait ordonné les ventes des actifs que l’entreprise possède au pays du Matin clair pour indemniser les anciens travailleurs forcés.