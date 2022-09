Le chef de la diplomatie nippone a salué la volonté de Yoon Suk-yeol d’améliorer les relations Séoul-Tokyo

Photo : YONHAP News

Le ministre japonais des Affaires étrangère a déclaré « accepter positivement et saluer » la ferme volonté que le président sud-coréen Yoon Suk-yeol a affichée dans son discours officiel du jour de la libération de Corée et aussi lors d’une conférence de presse donnée à l’occasion du 100e jour de son arrivée au pouvoir.Yoshimasa Hayashi a tenu ces propos lors d’une conférence de presse organisée aujourd’hui à son ministère. Il a souligné que la Corée du Sud et le Japon sont des pays voisins importants, l’un pour l’autre, en ce qu’ils sont amenés à coopérer pour faire face à plusieurs enjeux internationaux. Et d’ajouter que le numéro un sud-coréen semblait partager le même constat dans ses allocutions du mois dernier.Le chef de la diplomatie japonaise a présenté également les résultats des deux réunions qui ont eu lieu respectivement à Tokyo en juillet et à Phnom Penh en août avec son homologue sud-coréen. Selon lui, les deux parties étaient d’accord sur la nécessité de régler au plus vite le dossier des victimes sud-coréennes du travail forcé pendant l’occupation japonaise.Hayashi a évoqué aussi la réunion que les directeur généraux des ministères des Affaires étrangères respectifs des deux pays ont organisée le 26 août dernier dans la capitale nippone. Lors de ce rendez-vous, Séoul a expliqué ses efforts, tandis que Tokyo a fait part de sa position. Et les deux parties se sont engagées à poursuivre leur communication.A propos d’un éventuel sommet bilatéral, le ministre japonais s’est contenté de dire que rien n’a été encore décidé concrètement pour le moment.