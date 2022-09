Bourse : en léger recul

Photo : YONHAP News

Après un début de semaine en hausse, les places sud-coréennes continuent leur baisse à l’approche du weekend. Le Kopsi, l’indice de référence de Séoul, a perdu 0,26 % et a clôturé la séance à 2 409,41 points. Son vis-à-vis des technologies, le Kosdaq, a perdu 0,31 % pour terminer la journée à 785,88 points.Sur le marché des changes, la devise locale continue de faiblir également face au billet vert et à la monnaie européenne.Le taux de change won/dollar a ainsi franchi la barre des 1 360 wons pour la première fois en 13 ans et 5 mois. Le dollar a grimpé en flèche après les remarques bellicistes du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, lors de son discours à la réunion de Jackson Hole la semaine dernière.Les craintes d'un ralentissement de l'économie chinoise ont également exercé une pression à la hausse sur le taux de change.Enfin, les ventes nettes des étrangers sur le marché boursier ont également contribué à la hausse du taux de change.À la clôture des transactions, le dollar américain s'achète 1 362,60 wons (+7,7 wons) et l’euro 1 358,10 wons (+1,24 won).