Typhon : le puissant Hinnamnor va frapper le littoral sud demain matin

Photo : YONHAP News

Le puissant typhon Hinnamnor continue de se diriger vers le nord, dans les eaux méridionales au sud-ouest de l’île de Jeju. Il atteindra Seogwipo à minuit avant d’arriver sur le littoral sud de la province de Gyongsang du Sud très tôt demain matin. Puis, il montera vers la mer de l’Est, qui sépare les deux Corées et le Japon, en passant notamment par la ville de Pohang.Le typhon est devenu plus violent qu’hier et sa vitesse maximale s’élève désormais à 50 m/s. Il s’affaiblira en s’abattant sur le continent, mais s’accompagnera toujours de rafales de plus de 40 m/s.D’ici demain matin, l’île méridionale de Jeju, les côtes sud et sud-est du territoire et la région est de la province de Gangwon connaîtront de fortes précipitations de 50 à 100 mm par heure.Dans ce contexte, la compagnie nationale des aéroports de Corée (KAC) a annoncé cet après-midi que quelque 360 vols internationaux et locaux avaient été annulés. Concernant la province insulaire, tous les services aériens ont été interrompus à partir de 14h. A propos de la voie maritime, 152 paquebots sur 158 ont été suspendus.Le ministère de l’Emploi et du Travail a préconisé aux entreprises d’aménager les horaires de travail ou d’autoriser le travail à domicile, aujourd’hui et demain. Quant au ministère de l’Education, il a conseillé aux établissements scolaires de fermer leurs portes, de terminer les cours plus tôt ou de les donner en ligne.