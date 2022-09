COVID-19 : Hinnamnor impacte les moyens de dépistage, l’inoculation du Novavax s’étend aux adolescents

Photo : YONHAP News

A l'approche du redouté typhon Hinnamnor, les centres de dépistage temporaire du COVID-19 ont réduit leurs horaires d’ouverture ou fermé leurs portes aujourd’hui et demain en Corée du Sud.Tout d’abord à Séoul, aujourd'hui, ils ne seront ouverts que jusqu’à 18h et seront fermés demain toute la journée. D’autres municipalités envisagent d'emboîter le pas de la capitale. Ainsi, ceux qui présentent des symptômes liés au coronavirus doivent se rendre à l'hôpital ou dans des cliniques privées de quartier.Côté bilan, ces dernières 24 heures, le nombre de nouveaux patients affectés par le COVID-19 s’est élevé à 37 548 dont 286 cas importés. 562 malades se trouvent dans un état critique, soit une augmentation de 14 en un jour. 56 décès additionnels sont à déplorer, portant le nombre total de victimes depuis l’éclatement de la pandémie à 27 149. Le taux de létalité est toujours de 0,12 %.Dans ce contexte, à partir d’aujourd’hui, les jeunes âgés de 12 à 17 ans peuvent se faire inoculer le vaccin Novavax. Jusqu’à présent, seul Pfizer était autorisé pour les adolescents. De plus, le premier sérum développé par un laboratoire sud-coréen sera utilisé dès aujourd’hui. Il s’agit de SKYCovione développé par SK Bioscience.