La police lance une enquête sur la cyberattaque de la chaîne YouTube du gouvernement

Photo : YONHAP News

La Police nationale a ouvert hier une enquête sur le piratage de la chaîne YouTube « Gouvernement de la République de Corée ». Gérée par le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, elle a été détournée à 3h20 du matin le 3 septembre.La chaîne officielle du pays du Matin clair a été rebaptisée « SpaceX Invest » et a diffusé une vidéo sur les cryptomonnaies qui contient une interview d’Elon Musk, le PDG de Tesla. Elle a été rétablie quatre heures plus tard.Un peu plus tôt, « Imagine Your Korea », la chaîne de l'Office du tourisme coréen (KTO) destinée aux étrangers a été attaquée par des hackers à deux reprises. Le Musée national d'art contemporain a également vu son compte piraté le 29 août pendant deux heures. Le cyber-pirate a également présenté un clip sur les cryptodevises.L’équipe chargée du cyber-terrorisme mènera aussi des investigations sur ces deux cas précédents.