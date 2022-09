Frieze Séoul et KIAF enchantent les amateurs d’art

Photo : KBS News

Deux grandes foires d'art internationales ont ouvert leurs portes, vendredi dernier au COEX, situé dans le sud-est de Séoul. Il s’agit de Frieze Seoul 2022, une foire d'art contemporain, et de la 21e Foire internationale d'art de Corée (KIAF).Dans la première, quelque 110 galeries venant de 21 pays présentent différentes œuvres d’art qui sont plus étonnantes par leur nouveauté les unes que les autres. C’est la première fois qu’une ville asiatique accueille cette manifestation culturelle. Selon l’organisateur de Frieze, Séoul a été un choix facile à prendre tant la ville est remplie de créations d’art surprenantes et issues de tous les genres.Quant à la KIAF, c’est le plus grand événement d'art du pays du Matin clair organisé par l'Association des galeries coréennes (GAK). Des œuvres de 164 galeries de 17 nations y sont disponibles.Ces deux foires constituent une excellente occasion pour promouvoir l’art coréen dans le monde entier. A noter que huit galeries du pays participent à ces deux grands rendez-vous. Et, les œuvres d’art contemporain de 55 artistes sud-coréens seront également présentées dans l’hôtel qui se trouve au sein du COEX.Les salles d’exposition sont aménagées en salon ou en chambre à coucher afin de montrer que ces pièces d’art s’adaptent bien dans des lieux de la vie quotidienne.