Choo Kyung-ho : la fluctuation de la balance courante devrait se poursuivre

Photo : YONHAP News

Le ministre de l'Economie et des Finances a déclaré que la balance courante continuerait à fluctuer pendant encore un moment et qu’il surveillerait attentivement l’offre et la demande des devises étrangères. Ces propos ont été tenus ce matin lors d’une réunion d’urgence sur la finance et la macroéconomie.Selon Choo Kyung-ho, qui est aussi vice-Premier ministre à l'économie, les excédents courants risquent de reculer à cause de l’aggravation de la balance commerciale d’autant que les prix internationaux des énergies augmentent alors que la demande mondiale s’affaiblit notamment, celle de la Chine.Le mois dernier, la Corée du Sud a enregistré un déficit courant de 9,47 milliards de dollars, du jamais vu depuis le début des statistiques en 1956. A propos du taux de change, un dollar américain a dépassé la barre de 1 360 wons vendredi dernier, une première depuis 13 ans et quatre mois.Le haut fonctionnaire a affirmé que malgré la décrue de la valeur de la devise sud-coréenne, les indices de la santé économique restent à un niveau stable, évoquant l’indice Credit default swaps (CDS) qui poursuit une régression depuis juillet dernier.Toujours d’après Choo, il accélérera la stratégie, publiée la semaine dernière, visant à renforcer la compétitivité des exportations et à promouvoir la participation aux projets d’infrastructures à l’étranger, et continuera à trouver des moyens de résoudre les problèmes structurels du commerce extérieur du pays.En ce qui concerne le ralentissement de la hausse des prix à la consommation le mois dernier, le ministre a salué cette embellie avant Chuseok, la fête de la pleine lune et des moissons qui tombe ce week-end, mais a tout de même craint d’éventuels impacts des intempéries.