Sonde lunaire : Danuri réussit sa 2e manœuvre de correction de trajectoire

Photo : YONHAP News

L'Institut coréen de recherche aérospatiale (Kari) a confirmé hier le succès de la deuxième manœuvre de correction de trajectoire de Danuri, la première sonde lunaire du pays du Matin clair. Cette opération consiste à ajuster, à l’aide du propulseur, la direction de navigation, la position et enfin la vitesse de l’engin. Elle a été effectuée vendredi vers 17h.Le Kari a vérifié le jour même qu’elle avait été menée sans faille, mais il a eu besoin d’une journée supplémentaire pour analyser les données en détail par souci de vérification. Cette manœuvre est un processus essentiel pour que l’engin se rapproche de la Lune sans retardement en minimisant la consommation de carburant. Il lui reste désormais cinq occasions pour la réaliser.Danuri parcourra au total six millions de kilomètres durant quatre mois et demi afin d’entrer en orbite lunaire le 17 décembre. Il se placera à 100 km d'altitude de l’unique satellite naturel de la Terre le 1er janvier 2023 afin de remplir des missions scientifiques et technologiques pendant un an.Par ailleurs, le gouvernement sud-coréen versera une prime spéciale pour récompenser les personnels qui ont contribué au développement de cette sonde lunaire, ainsi que de Nuri, la première fusée spatiale de conception nationale. Cette dernière a été lancée avec succès en juin dernier. Quelque 450 employés se partageront une enveloppe de 4,2 milliards de wons, l’équivalent de 3,1 millions d’euros.