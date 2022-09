Variole du singe : 2e cas confirmé en Corée du Sud

Photo : KBS News

La Corée du Sud a confirmé son deuxième cas de variole du singe. Selon l’annonce faite samedi par l'Agence pour le contrôle et la prévention des maladies (KDCA), un patient suspect signalé le 1er septembre a été testé positif.La personne est rentrée d'Europe le 18 août et a développé des symptômes tels que de la fièvre, des maux de tête et des vertiges dix jours plus tard. Selon les autorités sanitaires, cette dernière aurait rencontré un total de 15 personnes depuis son arrivée au pays du Matin clair, mais elles estiment peu probable la propagation du virus.Pour rappel, la Corée du Sud a connu son premier cas de cette épidémie en juin, un ressortissant sud-coréen revenant d'Allemagne. Depuis lors, les autorités compétentes ont obtenu 5 000 doses de vaccin, ainsi que des quantités suffisantes de traitement.