Typhon : Yoon Suk-yeol mobilise tous les moyens pour lutter contre le puissant Hinnamnor

Photo : YONHAP News

Le président de la République a déclaré ce matin que tout le territoire sud-coréen était sous l’influence de Hinnamnor, le typhon qui devrait afficher une violence sans précédent. Il a déclaré faire de son mieux pour assurer la sécurité et la vie de ces concitoyens, et a exhorté le personnel de la gestion du désastre à prendre d’abord des mesures nécessaires avant de le rapporter au gouvernement, le contraire en temps normal, tenant compte de l’urgence de la situation.Yoon Suk-yeol a souligné que si les fonctionnaires et les habitants unissaient leurs forces, ils pouvaient protéger les familles et les voisins contre n’importe quelle crise. Il n’a pas oublié d’ordonner à prêter une attention particulière aux classes défavorisées.Le gouvernement a alors mis le paquet pour lutter contre les intempéries. Le niveau d’alerte le plus élevé, dit « sérieux », a été déclenché, tandis que le niveau d’urgence du siège central de la gestion des désastres est relevé au niveau 3, qui mobilise toutes les collectivités locales et tous les établissements publics. En effet, les spécialistes craignent que Hinnamnor provoque des dégâts plus importants que les typhons du passé qui ont ravagé le pays comme Rusa et Maemi.Ce n’est pas tout. L’exécutif a évacué à l’avance les personnes résidant en demi-sous-sol d’un immeuble, ou près des plages. Il a de plus conseillé aux citoyens de rester à domicile et d’éviter de visiter les régions à risque.