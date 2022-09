Le Minjoo dépose une plainte contre Yoon Suk-yeol pour la diffusion de fausses informations

Photo : YONHAP News

Le Minjoo, la première force de l’opposition, a porté plainte contre le président de la République cet après-midi auprès du Parquet. Pour cause : Yoon Suk-yeol a prononcé de fausses informations pendant sa campagne électorale concernant le soupçon sur sa femme Kim Keon-hee à propos de la manipulation des cours boursiers de Deutsch Motors.Avant l’élection, la formation de centre-gauche a soulevé des soupçons mettant en cause la Première dame. Elle aurait contribué à ce délit en envoyant à dénommé Lee, un personnage clé de cette affaire, ses actions et son compte bancaire d’un milliard de wons ou 736 000 euros entre février et mai 2010. Le chef de l’Etat a renié les accusations en expliquant que son épouse lui avait confié l’ensemble de la gestion de son capital et n’a donc aucun lien avec cette histoire. Pourtant, il a récemment été révélé que Kim a demandé d’acheter des actions du concessionnaire officiel de BMW-Corée dans un enregistrement téléphonique rendu public lors d’un procès relatif.Néanmoins, même si Yoon est mis en accusation, l’enquête ne sera pas ouverte dans l’immédiat car les chefs d’Etat ont le privilège d’être exempté de poursuite judiciaire. Cette démarche viserait donc plutôt à contrattaquer alors que le nouveau patron du Minjoo Lee Jae-myung a été convoqué par le Parquet pour l’investigation sur des soupçons de corruption.