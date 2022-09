Le taux de change won-dollar franchit les 1 370 wons, les indices boursiers dans le rouge

Photo : YONHAP News

Les autorités financières sud-coréennes ont été sur le qui-vive en ce premier lundi du mois de septembre. En effet, dans un contexte de resserrement monétaire agressif de la Réserve fédérale américaine (Fed), le taux de change won-dollar a franchi les 1 370 wons un peu après 11h du matin. Dans l’heure qui a suivi, il a fait le yo-yo autour de ce seuil avant de grimper de nouveau atteignant à la clôture des transactions 1 371,40 wons. A noter qu’il est monté à plusieurs reprises à plus de 1 374 wons durant la journée.C’est la première fois en 13 ans et cinq mois, à savoir depuis le 1er avril 2009 et la crise financière mondiale, que la valeur de la devise sud-coréenne est si faible face au billet vert. Pour rappel, le taux de change won-dollar ne fait que d’augmenter. Il a bondi de 40 wons en deux mois après avoir franchi le 23 juin le cap symbolique des 1 300 wons. La semaine dernière, il passé à la fois la barre des 1 350 et des 1 360 wons.De son côté, l’euro s’achète 1 357,69 wons à la fermeture du marché.Par ailleurs, la Bourse de Séoul a, elle aussi, vécu une mauvaise journée. Ces deux indices ont chuté. Le Kospi, celui de référence, cède 0,24 % et termine la première séance de la semaine à 2 403,68 points. Le Kosdaq, celui des valeurs technologiques, perd 1,84 % et finit à 771,43 points.