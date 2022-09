Creative Arts Emmy Awards : « Squid Game » remporte quatre prix

Photo : YONHAP News

La série sud-coréenne sur Netflix « Squid Game » a décroché quatre récompenses lors de la 74e édition des Creative Arts Emmy Awards, la prestigieuse cérémonie américaine qui s’est tenue dimanche au Microsoft Theater à Los Angeles.Les prix décernés ? Celui du meilleur design de production, de la meilleure cascade et des meilleurs effets visuels spéciaux, en plus de celui de la meilleure actrice invitée décernée à Lee You-mi. C’est la première fois qu’un feuilleton non anglophone est récompensé. L’œuvre signée Hwang Dong-hyeok était nominée au total dans sept catégories.L’événement Primetime Emmy Awards destiné aux acteurs et à l’équipe de réalisation est prévu le 12 septembre prochain. « Squid Game » est en lice dans six catégories dont la meilleure série, le meilleur réalisateur et le meilleur acteur principal.