LACMA : près de 130 chefs-d'œuvre de l'art moderne coréen exposés

Le Musée national d'art contemporain (MMCA) de la Corée du Sud et le Los Angeles County Museum of Art (LACMA) des Etats-Unis viennent d’annoncer la tenue de l’exposition intitulée « The Space Between : Modern Korean Art » du 11 septembre 2022 au 19 février 2023 au LACMA.Il s’agit de la première exposition spéciale à se tenir dans le monde occidental sous le thème de l'art moderne coréen réalisé à partir de 1897, l’année de la proclamation de l'empire de Corée, jusqu’à 1965. Elle présentera environ 130 créations de 88 peintres, sculpteurs et photographes de cette époque, notamment Ko Hee-dong, Kim Kwan-ho ou encore Na Hye-seok entre autres.Le public pourra également découvrir 62 œuvres de la collection du MMCA, dont 21 pièces issues de la compilation Lee Kun-hee, le défunt président du groupe Samsung. De plus, plusieurs œuvres que possèdent des institutions et des particuliers sud-coréens, japonais ou américains y seront exposées.L'exposition comprendra également les tableaux les plus appréciés par la population du pays du Matin clair comme « Children » de Park Soo-geun (1963) et « White Cow » de Lee Jung-seop (vers 1953-1954).Cet événement est organisé dans le cadre du « Projet Hyundai » consacré à la recherche de l’histoire de l'art coréen, un partenariat mis en place depuis 2015 entre le LACMA et Hyundai Motor. Sachez que le constructeur automobile a déjà organisé plusieurs expositions portant sur la convergence de l'art et de la technologie et tenu une première exposition consacrée à la calligraphie coréenne à l’étranger en 2019.RM, le leader du boys band BTS de son vrai nom Kim Nam-joon, a lui-même participé à la sélection artistique et prêté sa voix aux audioguides en coréen et en anglais pour les dix œuvres. Ses enregistrements sont disponibles non seulement dans la salle d'exposition, mais également sur le site web du MMCA.En parallèle de l’exposition, le Centre culturel coréen de Los Angeles prévoit d'organiser en collaboration avec le LACMA une projection de films modernes « made in Korea ».Selon Michael Govan, directeur du LACMA, cette exposition mettant en lumière une période de bouleversement de l'histoire de l'art coréen, montrera comment les artistes ont emprunté une nouvelle voie créative grâce au contact et à l'échange avec d'autres cultures.