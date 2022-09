Le typhon Hinnamnor arrive sur la péninsule

Photo : YONHAP News

Le typhon Hinnamnor a gagné la Corée du Sud aujourd’hui. Selon Météo-Corée, il est arrivé vers 5h du matin sur la côte de la province de Gyeongsang du Sud dans le sud-est du territoire. Près de deux heures plus tard, il s’est déplacé vers la mer de l’Est, un peu plus tôt qu’initialement prévu.Vers 6h, la pression en son centre s’est située dans les environs de 955 hPa, avec des vents atteignant 40 mètres par seconde. Une puissance exceptionnellement forte. Cette pression est similaire à celles des cyclones tropicaux Sarah et Maemi, qui avaient violemment frappé la péninsule en 1959 et 2003 respectivement.Hinnamnor, le plus puissant de 2022, jusqu'à maintenant, doit filer tout droit pour s’enfoncer, vers midi, en mer de l’Est, à quelque 100 km de l’île d’Ulleung, avant de traverser, vers minuit, le nord-ouest de Sapporo dans le nord de l’archipel japonais. Il doit alors s’affaiblir en cyclone extratropical.A 7h, l’alerte spéciale est maintenue dans la majorité des territoires et des mers. Dans plusieurs régions du sud-est, les pluies torrentielles tombent. Près de 150 mm d'eau s'étaient abattues en deux heures sur Pohang et Gyeongju. Le typhon était bien sûr accompagné de rafales. Le vent a soufflé jusqu’à 32 m/s par endroit.