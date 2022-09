Dodko : Séoul exige une correction de Tokyo sur sa carte de vigilance météorologique

Photo : YONHAP News

Le ministère sud-coréen des Affaires étrangères a fait part d'une forte protestation et exigé une correction auprès de Météo-Japon qui a marqué les îlots Dokdo comme territoire japonais sur la carte de vigilance météorologique pour le typhon Hinnamnor.Soulignant de nouveau que Dokdo appartient au territoire coréen historiquement et géographiquement au regard du droit international, Séoul a réaffirmé sa détermination de réagir avec fermeté aux revendications injustes de son voisin, affectant la souveraineté territoriale du pays du Matin clair.De son côté, le professeur Seo Kyoung-duk de l'université féminine de Sungshin n’a pas tardé à envoyer un e-mail de protestation à l'agence météorologique nippone. Il a également rappelé que cette dernière et Yahoo-Japon avaient déjà provoqué des polémiques en affichant Dokdo comme territoire japonais dans leurs applications.Le professeur Seo a mis en avant la nécessité de corriger cette mauvaise information à travers des protestations constantes afin d’éviter de désinformer les internautes japonais.