Hinnamnor : le bilan provisoire fait état d’un mort

Photo : YONHAP News

Le bilan provisoire du typhon Hinnamnor fait état d’un mort et des inondations de terres agricoles et d’habitations.D’après le centre de gestion de crise, à Ulsan dans le sud-est du territoire, un homme d’une vingtaine d’années est décédé emporté par les eaux. Sur l’île méridionale de Jeju et dans la province de Gyeonggi qui entoure Séoul, cinq logements et six établissements publics ont été submergés ou détruits et un bateau de pêche s’est renversé.Et plus de 280 hectares de terres agricoles ont été endommagés dans tout le pays. Un total de 44 pannes d’électricité se sont également produites.Par mesure de précaution, le centre avait imposé l’évacuation de pas moins de 7 000 foyers des régions, plus particulièrement menacées par le typhon. Actuellement, quelque 3 400 membres de 2 600 d’entre eux ne sont toujours pas rentrés chez eux.