Kim Jong-un préside une réunion afin de mieux gérer les crises

Photo : YONHAP News

Une réunion présidée par le leader nord-coréen Kim Jong-un a eu lieu les 4 et 5 septembre à Pyongyang dans le but de renforcer les capacités de prévention des catastrophes et de gestion de crises. C’est ce qu’a annoncé aujourd’hui l'Agence centrale de presse nord-coréenne (KCNA).Lors de la réunion, le dirigeant a mis en avant l’importance de renforcer de telles capacités afin d’assurer la prospérité et le développement du pays tout en protégeant la vie de la population. Selon Kim III, la vie et la sécurité du peuple est la priorité de son parti et de la nation.Dans ce cadre, plusieurs initiatives et des plans d’actions auraient été annoncés pour que le Nord puisse se doter dans les plus brefs délais des capacités de réactions aux catastrophes. Cependant, aucun détail n’a été présenté par le média.Il est à noter que cette réunion s'est tenue au moment où le typhon Hinnamnor se dirige vers le Nord. Le pays communiste a été frappé ces dernières années par de nombreuses catastrophes naturelles dont des typhons. La situation était particulièrement difficile cette année car il devait faire face à divers problèmes surtout en raison de l’épidémie de COVID-19. D’où la nécessité de consolider le système national de prévention de crises.Toujours selon la KCNA, cette réunion consistait une occasion importante d’appeler le parti, la nation et le peuple à conjuguer leurs efforts pour prévenir les catastrophes et améliorer considérablement les capacités de gérer les potentiels épisodes critiques.