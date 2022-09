Salaires : l’écart entre les sexes persiste en Corée du Sud

Photo : YONHAP News

L'écart persiste toujours entre les sexes au pays du Matin clair en termes de taux d'emploi, de type de travail et de niveau de salaire. Le taux d'emploi des femmes, notamment, était inférieur de près de 20 points à celui des hommes.En parallèle, la gent féminine est majoritaire dans les contrats les plus précaires. D’après les « statistiques 2022 sur la vie des hommes et des femmes » publiées aujourd’hui par le ministère de l'Egalité des sexes et de la Famille, le taux d'emploi des dames était de 51,2 % l'année dernière en 2021 contre 70 % chez les messieurs. Cet écart de 18,8 points est comparable à celui observé en 2020 (19,1 points).La proportion d’emplois non réguliers ou celle de professions à bas salaire étaient également plus élevée chez les femmes. L’année dernière, la première représentait 47,4 % chez les sud-Coréennes contre 31 % chez les sud-Coréens, et la seconde 22,1 % chez les femmes et 11,1 % chez les hommes. Lorsqu’un travailleur gagne moins des deux tiers du salaire médian de l’ensemble des employés, on parle d’un emploi à bas salaire.Le nombre de femmes bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA) s’est élevé à plus de 1,2 million l’an dernier, soit une augmentation de 131 000 par rapport à l'année précédente. Pour la gent masculine, il a progressé d’environ 90 000 pour atteindre légèrement plus d’un million. Ainsi, les dames ont représenté 55,4 % des bénéficiaires du RSA.Parmi les épouses âgées de 15 à 54 ans, le nombre de personnes sans emploi a atteint 3,24 millions l’an dernier, dont quasiment 1,5 million étaient en interruption de carrière. Cela représentait 17,4 % du nombre total de femmes mariées. Cette pause professionnelle s’explique par la garde d'enfants (43,2 %), le mariage (27,4 %) ou encore la grossesse et l'accouchement (22,1 %).