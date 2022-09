Travail forcé : dernière réunion du conseil chargé du dossier de l’indemnisation

Photo : YONHAP News

Le ministère des Affaires étrangères a tenu hier une nouvelle réunion de son conseil chargé de se pencher sur une possible solution à l’épineux dossier de l’indemnisation des victimes sud-coréennes du travail forcé imposé par le Japon du temps de la colonisation.Il s’agissait de de facto la dernière rencontre. Mais elle a eu lieu toujours en l’absence des anciens travailleurs exploités. Ceux-ci continuent à boycotter la réunion en protestation contre un avis écrit du ministère adressé à la justice après la mise en place du conseil.La Cour suprême s’apprête à rendre son verdict sur les ventes des brevets et des marques que l’un des groupes japonais concernés possède en Corée du Sud pour les dédommager. Mais le ministère lui aurait demandé de repousser sa décision afin de tenter d’abord de réchauffer les relations avec Tokyo. Ce qui a suscité la colère des intéressés.Quoi qu’il en soit, les discussions d’hier ont duré plus de deux heures. Elles ont porté sur un total de six questions allant des revendications des victimes aux mesures à prendre après l’annonce du verdict de la plus haute juridiction.Les plaignants réclament toujours non seulement l’indemnisation par les entreprises de l’archipel, mais aussi leurs excuses. Ils souhaitent aussi négocier eux-mêmes avec celles-ci. Cela dit, le Japon et ses firmes ne l’entendent pas de cette oreille. Du coup, les participants à la réunion d’hier ont évoqué la possibilité de créer un fonds ou une fondation financés par les groupes nippons sanctionnés par la justice sud-coréenne ainsi que par les autres firmes des deux pays. Cependant, rien n’est encore définitivement décidé.