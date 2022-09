Coup d’envoi du Dialogue de Séoul sur la défense

Photo : YONHAP News

Le Dialogue de Séoul sur la défense, connu sous le nom de SDD, s’est ouvert aujourd’hui pour une durée de trois jours.Lancé en 2012, ce forum annuel vise à promouvoir la coopération en matière de paix dans la péninsule et de sécurité en Asie-Pacifique. Cette année, il a lieu en présentiel pour la première fois en trois ans, avec la participation de hauts responsables de la défense venant de 54 pays, de représentants de trois organisations internationales : l’Onu, l’Union européenne et l’Otan, ainsi que des experts en la matière sud-coréens et étrangers. Le ministère de la Défense en est l’organisateur.La cérémonie d’ouverture est programmée pour demain. Le ministre sud-coréen de la Défense, son homologue néerlandais, le maire de Séoul et le conseiller de Yoon Suk-yeol à la sécurité nationale doivent y prendre la parole.Et un total de 16 hauts officiels de plusieurs pays, dont le Japon, Singapour, l’Estonie ou encore l’Ouganda prendront part aux débats portant plus précisément sur la collaboration stratégique internationale en vue de dénucléariser complètement la Corée du Nord ou encore sur les dossiers sécuritaires de l’Indopacifique. La Corée du Sud y est représentée par son vice-ministre Shin Beom-chul.En marge de cette assise, celui-ci tiendra une conférence à laquelle seront présents ses homologues de l’Association des nations de l’Asie du Sud-est (Asean). Demain, Shin s’entretiendra à deux avec le vice-ministre nippon.