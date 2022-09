Pansori : Ahn Sook-sun, patrimoine culturel immatériel intangible

Photo : YONHAP News

La chanteuse de « pansori », Ahn Sook-sun, qui a contribué à la promotion de cet art coréen du récit chanté, accompagnée au tambour, vient d’être reconnue comme détentrice du titre « Patrimoine culturel immatériel intangible » pour le « Chunhyang-ga », l'un des plus célèbres pansori illustrant la fidélité.L'Administration du patrimoine culturel a expliqué cette nomination par le fait qu’Ahn, qui a appris le Chunhyang-ga avec la regrettée Kim Soon-ok, une autre détentrice du titre, s’est efforcée à promouvoir l’opéra coréen auprès du grand public sur la scène internationale.Née à Namwon dans la province de Jeolla du Sud, la grande dame de pansori s’est initiée à la musique traditionnelle à l'âge de huit ans avant de rejoindre la National Changgeuk Company of Korea en 1979, où elle a joué plusieurs rôles principaux. En 1986, elle a interprété cinq chants épiques de pansori : Chunhyang-ga, Heungbo-ga, Simcheong-ga, Sugung-ga et Jeokbyeok-ga. C’est en 1997 qu’elle est devenue détentrice du titre Patrimoine culturel immatériel intangible pour le gayageum sanjo et byeongchang, emboîtant le pas à sa maîtresse, Park Gwi-hee (1921-1993).Après avoir gagné en réputation en tant que star de changgeuk, Ahn a été nommée patronne de la National Changgeuk Company, professeure de musique vocale à l'université nationale des arts de Corée et directrice artistique de l'orchestre folklorique du National Gugak Center.De plus, l'Ordre des Arts et des Lettres, une décoration honorifique gérée par le ministère français de la Culture, lui a été décerné en 1998 pour sa contribution à la promotion de la culture traditionnelle coréenne au-delà des frontières. Etant donné que l’artiste de 73 ans est désormais reconnue comme détentrice du titre Patrimoine culturel immatériel intangible pour le pansori, celui pour le gayageum sanjo et byeongchang a été levé.