IRA : arrivée à Washington du ministre délégué au Commerce extérieur Ahn Duk-geun

Photo : YONHAP News

Le ministre délégué au Commerce extérieur Ahn Duk-geun a entamé hier son voyage à Washington. Objet de son déplacement : tenter d’obtenir un aménagement de la loi américaine sur la réduction de l’inflation (IRA). Ce texte promulgué le mois dernier prévoit de ne pas accorder de subventions aux véhicules électriques construits hors du sol américain. Les voitures « made in Korea » sont donc touchées de plein fouet.Arrivé à l’aéroport, Ahn a répondu aux questions des journalistes. Il a alors annoncé que Séoul procéderait au plus vite à des procédures nécessaires pour trouver une solution à ce dossier. L’ouverture des concertations intergouvernementales avec les Etats-Unis s’inscrit dans le cadre de cette démarche.Le haut responsable commencera par s’entretenir avec la représentante américaine au Commerce extérieur (USTR), Katherine Tai, qui selon lui, est bien au courant de la gravité de la question. Il rencontrera ensuite les responsables de la Maison blanche, du département du Commerce, du Congrès ou encore des groupes de réflexion pour leur demander de refléter la position du gouvernement sud-coréen dans leurs prochaines prises de décision.Interrogé sur la possibilité de faire front commun avec l’Union européenne et le Japon, qui craignent eux aussi les conséquences de la législation américaine sur leurs industries concernées, Ahn ne l’a pas exclue.A ce propos, les diplomates sud-coréens et ceux de ces pays, basés à Washington, se sont déjà réunis la semaine dernière pour échanger sur la question.