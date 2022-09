Météo : le soleil rayonne mais l’inquiétude autour du typhon Hinnamnor persiste toujours

Photo : YONHAP News

Les autorités météorologiques restent sur le qui-vive après le passage, moins violent que prévu, du typhon Hinnamnor. En effet, même si les conditions météo de ce mardi sont dignes d’une journée printanière, l’inquiétude persiste au sujet du cyclone. Actuellement en direction de la mer de l’Est et de l’archipel japonais, Hinnamnor maintient toujours une pression assez forte de 970 hPa.Par conséquent, Météo-Corée a certes levé l’« avertissement typhon » sur le territoire mais en a émis un dit « tempête et tsunami » pour la côte est. De plus, l’alerte typhon est toujours en vigueur dans les eaux lointaines de la mer de l’Est. Ces dispositifs seront d’actualité tant que le typhon ne sera pas totalement dégagé.Des averses et des vents record ont été enregistrés dans le sud jusqu’à ce matin. Au total, près de 1 000 mm de pluie sont tombées sur l’île méridionale de Jeju, et 300 à 400 mm sur les villes de Pohang et d’Ulsan. Des rafales de 40 m/s ont balayé la côté sud ainsi que les zones montagneuses de Jeju.Cependant, le ciel est à présent presque totalement dégagé et le soleil rayonne. Le vent s’est également fortement calmé et les températures sont agréables de l’ordre de 27°C pour une grande partie du territoire. Le sud-est et la province insulaire de Jeju ont été légèrement plus chauds, oscillant entre 28 et 29°C.