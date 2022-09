Hinnamnor : le bilan s’alourdit

Photo : YONHAP News

Le typhon Hinnamnor, qui a frappé la Corée du Sud lundi soir et hier matin, a causé la mort de 11 personnes. De plus, un individu est toujours porté disparu et trois sont blessés.A propos de la dernière personne introuvable, les recherches continuent. L’espoir n’est pas perdu, car concernant les neuf disparus suite à l’inondation du parking souterrain d’un complexe d’appartements à Pohang, deux ont pu miraculeusement être retrouvés.A Séoul et Ulsan, 11 habitants de six ménages ont été contraints de quitter leurs domiciles détruits. Dans la province de Gyeongsang du Sud, celle de Jeolla du Sud et la ville de Busan, quelque 4 700 citoyens ont été évacués face à un éventuel danger, et parmi eux quelque 900 n’ont pas encore pu retourner chez eux.Selon le bilan de ce matin, environ 8 300 maisons et 3 000 commerces ont été endommagés. Les intempéries ont aussi touché 14 bateaux de pêche et 426 infrastructures publiques dont des routes et des ponts. Les terrains agricoles ne font pas exception. On recense provisoirement que plus de 5 100 hectares ont été ravagés. Au sud du territoire, 89 000 foyers ont été privés d’électricité.Les autorités ont abaissé le niveau d’alerte qui était à son plus haut au deuxième sur une échelle de quatre.