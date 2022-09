COVID-19 : des milliers de cliniques et de pharmacies ouvertes pendant les congés de Chuseok

Photo : YONHAP News

Ces dernières 24 heures, 85 540 nouvelles contaminations dont 343 cas importés ont été signalées en Corée du Sud, soit le plus bas niveau pour un mercredi depuis le 20 juillet dernier.Le nombre de cas graves poursuit lui aussi sur une tendance baissière. 521 patients se trouvent dans un état critique, soit un recul de 15 en un jour. 56 nouveaux décès sont à déplorer, ce qui porte le taux de létalité à 0,11 %.Dans ce contexte, le Premier ministre a fait savoir que quelques 6 000 cliniques et 30 000 pharmacies de proximité seront ouvertes pendant les congés de Chuseok, qui s’étaleront de vendredi à lundi prochain. Han Duck-soo a également affirmé que les hôpitaux et les services d’urgences seront eux aussi aptes à recevoir du public pour délivrer des ordonnances.Par ailleurs, plus de 4 000 lits seront disponibles pour les traitements spéciaux pour les enfants malades ou pour les accouchements. Enfin, des centres médicaux et de renseignement administratif qui dispensent des consultations en ligne 24h sur 24 seront également opérationnels.