Le représentant nucléaire sud-coréen va s’entretenir avec ses homologues américain et japonais à Tokyo

Photo : YONHAP News

Le représentant nucléaire sud-coréen est arrivé hier au Japon afin de s'entretenir avec ses homologues américain et japonais. Selon le ministère des Affaires étrangères, Kim Gunn doit effectuer une visite à Tokyo de mardi à jeudi après l'invitation de Takehiro Funakoshi, directeur général du bureau des affaires asiatiques et océaniennes du ministère nippon des Affaires étrangères.Le diplomate sud-coréen discutera aujourd’hui avec son interlocuteur nippon et son homologue américain Sung Kim. Il s’agit de la première rencontre trilatérale en présentiel depuis le 8 juillet à Bali, en Indonésie.Les trois parties devraient échanger sur leurs évaluations de la situation dans la péninsule coréenne et discuter des mesures à prendre en cas de nouvelle provocation de la Corée du Nord.L'officiel du pays du Matin clair aura également des entretiens bilatéraux avec Funakoshi et Kim. Enfin, ce dernier prévoit également d'aborder le « Plan audacieux » du président sud-coréen Yoon Suk-yeol lors de ses différents entretiens.