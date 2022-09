IRA : Washington laisse la porte ouverte à une possible négociation

Photo : YONHAP News

La Maison blanche a laissé entrevoir la possibilité de revoir la loi américaine sur la réduction de l’inflation (IRA). Ce texte controversé consiste à exclure les véhicules électriques fabriqués en dehors du sol américain de la liste des subventions.Son coordinateur des communications stratégiques pour le Conseil de sécurité nationale, John Kirby, a déclaré hier que Washington tenait compte des inquiétudes de Séoul, et qu’il était prêt à lancer une négociation. Il a ajouté que les détails seraient publiés dans les mois à venir au cours de l’élaboration des décrets nationaux relatifs.Le ministre délégué sud-coréen au Commerce extérieur Ahn Duk-geun a lancé hier aux Etats-Unis les tractations pour réviser la législation en question. Il a rencontré des responsables du Congrès et de la Maison blanche pour aborder les dommages que celle-ci pourrait engendrer sur l’industrie sud-coréenne.Le haut responsable s’est également entretenu avec Buddy Carter, représentant de l’Etat de Géorgie qui s’opposait à cette loi. Aujourd’hui, il discutera avec la représentante américaine au Commerce extérieur (USTR), Katherine Tai, afin de trouver des solutions concrètes. Une conversation avec la secrétaire américaine au Commerce, Gina Raimondo est également prévue.Le gouvernement sud-coréen réclame la révision de la législation du fait que la clause sur l’aide financière viole l’accord de libre-échange. Il souhaite ajourner son entrée en vigueur jusqu’à la fin de la construction de l’usine de Hyundai Motor aux Etats-Unis. Il envisage également de former un front commun avec les pays européens et le Japon, autres victimes de l'IRA.