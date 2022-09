IRA : le Premier ministre interpelle Washington sur la situation des entreprises sud-coréennes

Photo : YONHAP News

Le Premier ministre a reçu hier le nouvel ambassadeur des Etats-Unis en Corée du Sud, Philip Goldberg. A cette occasion, Han Duck-soo a demandé l’attention de Washington pour les entreprises sud-coréennes installées sur le sol américain, concernant la récente loi sur la réduction de l’inflation (IRA). Il a souhaité le bon déroulement de leurs plans d’investissements sur les voitures électriques et les batteries afin de renforcer la coopération bilatérale concernant les chaînes d’approvisionnement.Le chef du gouvernement sud-coréen a souligné que Séoul essayait de créer des conditions favorables aux industriels à travers l’aménagement de la loi, du système d’impôt et la dérèglementation, et qu’il s’attendait à l’élargissement de l’investissement des sociétés américaines.Han n’a pas oublié de demander le soutien de Washington pour accueillir l’Exposition universelle de 2030 à Busan.Son interlocuteur s’est engagé à contribuer au développement continu de l’alliance des deux nations qui s’élargit dans les domaines de la sécurité économique et de la collaboration pour les enjeux régionaux et internationaux.