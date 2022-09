Pentagone : Moscou demande à Pyongyang de lui fournir des munitions et des roquettes

Photo : YONHAP News

La Russie aurait demandé à la Corée du Nord de lui fournir des munitions et des roquettes pour la guerre en Ukraine. Le porte-parole du Pentagone, Pat Ryder, en a fait part hier lors d’un briefing en ajoutant que cela témoignait de la difficulté éprouvée par Moscou de poursuivre le conflit, notamment sur le plan logistique en raison des différentes sanctions économiques internationales.Avant cela, les services de renseignement américains avaient dévoilé que la Russie achetait à son allié nord-coréen des millions de munitions et de roquettes sans pour autant préciser le moment de leur livraison, l’ampleur de ces transactions, ni le type exact de ces armes.Interrogé sur la capacité du régime de Kim Jong-un à venir en aide, le haut gradé américain s’est contenté de répondre que le Pentagone n’avait pas plus d’informations.