La Corée du Sud investit plus à l’étranger qu’elle accueille de placements financiers

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud attire de moins en moins d’investissements directs étrangers (IDE) par rapport à ses concurrents. C’est ce que nous montre un rapport de la Fédération des industries coréennes (FKI) publié aujourd’hui. Le document a analysé le classement des pays du G20 entre 2017 et 2021. Selon le résultat, Séoul a baissé de deux crans en cinq ans et se place au 17e rang.D’après les données du ministère de l'Industrie et du Commerce extérieur, le montant s’est établi à 11 milliards de dollars au premier semestre de cette année, soit une baisse de 15,6 % sur un an. En revanche, les investissements directs des entreprises sud-coréennes à l’étranger ont bondi de 123,9 % pour atteindre 25,4 milliards de dollars. Le solde négatif a donc enregistré un record l’année dernière avec 80,7 milliards de dollars.La FKI a préconisé d’emboîter le pas aux Etats-Unis et à la France qui organisent des conférences internationales pour lever davantage d’IDE. Dans le pays de l’Oncle Sam, Select USA Investment Summit se tient depuis l’ancienne administration de Barack Obama, tandis que dans l’Hexagone, le sommet Choose France a été instauré par le président Emmanuel Macron en 2018.La fédération a également donné comme exemples à suivre le Japon et l’Allemagne qui ont baissé la barrière d’investissement en versant des fonds considérables aux industries stratégiques de pointe.