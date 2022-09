Hinnamnor : Yoon Suk-yeol s’engage à désigner rapidement des « zones sinistrées spéciales »

Photo : YONHAP News

A propos des dégâts du puissant typhon Hinnamnor, le président de la République a déclaré prendre en charge lui-même toutes les situations jusqu’à ce que tous les citoyens retrouvent une vie normale. Yoon Suk-yeol a tenu ces propos ce matin au cours du conseil des ministres.Selon le chef de l’Etat, les désastres frappent souvent plus violemment les classes défavorisées, et le gouvernement apportera un soutien effectif en fournissant des aides financières. Il s’est engagé à désigner au plus vite des « zones sinistrées spéciales » et à allouer 50 milliards de wons de fonds de réserves, soit plus de 36 millions d’euros pour restaurer les dommages.Toujours d’après Yoon, dans le projet du budget 2023 récemment établi, l’enveloppe pour la lutte contre les catastrophes a été augmentée de 17 % par rapport à cette année.Le numéro un sud-coréen a appelé les ministères à mobiliser tous les moyens pour rétablir rapidement les routes, les barrages et les maisons inondés, et a remercié les efforts des pompiers, de la garde côtière et de la police qui luttent en première ligne. Il a notamment ordonné de prendre des mesures de suivi nécessaires pour l’inondation du parking souterrain à Pohang.