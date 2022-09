Chuseok : plus de 30 millions de personnes vont se déplacer pendant les congés

Photo : YONHAP News

Pendant les congés de Chuseok, la fête de la pleine lune et des moissons qui débutent vendredi et se termineront lundi, plus de 30 millions de personnes devraient se déplacer alors qu'il s’agit de la première fête traditionnelle que la Corée du Sud célèbre depuis la levée de la distanciation sociale due au COVID-19.Selon l’Institut de recherche des transports de Corée, plus de 90 % d’individus qui rentrent dans leur village natal ou qui partent en voyage devraient prendre leur voiture. Une moyenne de 5,42 millions de véhicules par jour rouleront sur les autoroutes durant les quatre jours de congés.Il s’agit d’une hausse de 13,4 % par rapport à l’année dernière. Etant donné que les congés sont plus courts cette fois-ci, les routes devraient être plus encombrées. Les embouteillages atteindront leur pic vendredi matin, la veille de Chuseok donc.Selon les services routiers, il faudra compter 5h50 pour aller de Séoul à Daejeon dans le centre en voiture, 9h50 de la capitale à Busan dans le sud-est et 8h55 toujours du même point de départ mais vers Gwangju dans le sud-ouest. Pour le retour, un grand bouchon au lendemain de Chuseok, dimanche donc, et lundi après-midi est attendu. Ainsi, 4h40 seront nécessaires pour rallier Séoul depuis Daejeon, 8h50 pour revenir de Busan et un peu moins depuis Gwangju avec 7h.Le gouvernement exemptera de nouveau les frais d’autoroute pendant cette période. Il avait suspendu cette pratique depuis Seollal, le Nouvel an lunaire en 2020 en raison de la propagation du coronavirus. Ainsi, tous les automobilistes pourront rouler gratuitement entre vendredi et mardi minuit.Enfin, les autorités sanitaires ouvriront des centres de dépistage temporaires sur les aires de repos des principales voies de circulation. Elles y installeront également plus de toilettes provisoires et réquisitionnera sur place davantage de personnel.