Le Minjoo dépose un projet de loi pour élucider les soupçons sur la Première dame

Photo : YONHAP News

Le Minjoo vient de remettre au Parlement un projet de loi visant à former une équipe spéciale d’enquête pour faire la lumière sur les soupçons autour de la Première dame. Cette dernière est mise en accusation pour manipulation des cours boursiers de Deutsch Motors et la falsification de son CV lorsqu’elle cherchait un poste de professeure. Kim Keon-hee est aussi soupçonnée d’avoir reçu des pots de vin des industriels sous couvert de parrainage pour son entreprise.Selon le texte, le groupe sera composé de moins de 100 personnes dont un procureur spécial, quatre procureurs adjoints et 40 enquêteurs. Un tiers du personnel viendra du Bureau d'enquête sur la corruption des hauts fonctionnaires (CIO).Par ailleurs, la première force de l’opposition de centre-gauche a déjà déposé ce matin une plainte auprès du Parquet contre le président de la République Yoon Suk-yeol. Elle l’a accusé de diffuser des informations mensongères concernant les bijoux de son épouse soupçonnée d’avoir omis ces biens dans sa déclaration de patrimoine. La Première dame a porté ces accessoires de luxe lors de son voyage en Espagne pour le sommet de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (Otan) en juin dernier. Parmi eux, un pendentif est estimé à 62 millions de wons ou 45 000 euros.Le Bureau présidentiel de Yongsan a déclaré que deux des trois bijoux avaient été prêtés par une connaissance de Kim, et un qui a un prix plus modeste avait été acheté à un petit commerçant. Une justification que le Minjoo trouve inacceptable.