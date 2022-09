Photo : YONHAP News

Le temps a été resplendissant ce mercredi sur tout le territoire. Le soleil n’a cessé d’illuminer la journée des habitants du pays du Matin clair.Les températures diurnes ont également été très agréables. Météo-Corée met cependant en avant l’écart de 10°C entre le mercure du matin et celui de l’après-midi. Sous les 20°C en début de journée, sauf pour quelques villes du sud et pour l’île méridionale de Jeju, il a grimpé à 28°C à Séoul et à Daejeon, et jusqu’à 29°C à Gangneung, Daegu, Busan et à Jeju, entre autres.