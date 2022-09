Le taux de change won-dollar passe le seuil des 1 380 wons

Photo : YONHAP News

La valeur du won ne cesse de se déprécier face au dollar américain. Aujourd’hui encore, le taux de change entre la devise sud-coréenne et le billet vert a observé un important chamboulement. En effet, la valeur d’un dollar est passée au-dessus des 1 380 wons peu après l’ouverture des transactions, à 1 383,10 à 9h20 exactement. Il s’agit d’une première depuis 13 ans et le 1er avril 2009 lors de la crise financière mondiale.Le won a continué de dégringoler et à la fermeture il s’est donc logiquement affaibli. Un dollar s’achetait 1 384,20 wons (+12,5 wons). La monnaie sud-coréenne perd également de sa valeur face à la devise européenne. Un euro s’achetait 1 369,94 wons (+1,57 won).Du côté de la Bourse de Séoul, les signaux ne sont également pas au beau fixe. Le Kospi, son indice principal, chute de 1,39 % et clôture la séance de mercredi à 2 376,46 points. C'est la première depuis le 22 juillet dernier que le cours du Kospi passe sous les 2 400 points. Ce phénomène s'explique notamment par les ventes nettes des investisseurs étrangers en raison de la forte valeur du dollar. Cet après-midi, ils ont vendu pour 410 milliards de wons d'actions sur le marché boursier sud-coréen, l'équivalent de quasiment 300 millions d'euros.Quant au Kosdaq, l'indice des valeurs technologiques, il cède 1,45 % et termine à 768,19 points.