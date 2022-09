Balance commerciale : déficitaire en juillet, une première depuis 10 ans et 3 mois

Photo : YONHAP News

En juillet, la Corée du Sud a affiché un excédent de la balance courante pour le troisième mois de suite, avec 1,9 milliard de dollars. Selon les données de la Banque de Corée (BOK), il a chuté de 6,6 milliards en glissement annuel.Plus précisément, la balance commerciale était en déficit pour la première fois depuis avril 2012, avec 1,1 milliard de dollars. Les exportations ont augmenté de 6,9 % grâce aux produits pétroliers, tandis que les importations ont connu une croissance plus importante de 21,2 %.Le montant des achats à l’étranger des matières premières a grimpé de 35,5 %. Notamment, celui des énergies comme le pétrole brut, le charbon et le gaz, a explosé de 73,7 %.Quant au surplus de la balance des services, il s’est élevé à 340 millions de dollars alors qu’elle était en déficit il y a un an. Quant au voyage, les pertes se sont accrues à 860 millions de dollars. Quant à l’excédent des revenus primaires, il a reculé à 2,2 milliards.