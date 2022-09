Cho Kyoo-hong désigné au poste de ministre de la Santé et du Bien-être

Photo : YONHAP News

Le président de la République Yoon Suk-yeol a décidé de promouvoir Cho Kyoo-hong, premier vice-ministre de la Santé et du Bien-être, au poste de ministre. Le secrétaire général du bureau présidentiel a annoncé aujourd’hui ce choix, en expliquant que Cho était un officiel chevronné dans le domaine du budget et des finances, et qu’il avait déjà pris en charge des dossiers actuels du ministère.Selon Kim Dae-ki, au vu de son expérience liée à la réforme de l’assurance maladie, le candidat semble compétent pour réaliser les défis nationaux de l’administration de Yoon. En 2006, il a dirigé l’élaboration de « Vision 2030 », la première initiative sur le long terme du pays, visant à élargir les investissements dans le secteur du bien-être.Auparavant, Cho a travaillé au ministère de l'Economie et des Finances, avant de se reconvertir en tant qu’administrateur de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD).Le poste de ministre de la Santé est vacant depuis mai dernier suite à la démission de Kwon Deok-cheol. Les candidats Chung Ho-young et Kim Seung-hee n’ont pas réussi à passer l’étape de vérification des profils.