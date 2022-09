Yoon Suk-yeol nomme le ministre de la Santé, les anciens procureurs conservés au bureau présidentiel

Photo : YONHAP News

Le président sud-coréen Yoon Suk-yeol a nommé hier Cho Kyoo-hong, le premier vice-ministre de la Santé et du Bien-être à la tête de ce ministère. Un poste vacant depuis plus de 100 jours, suite à la démission des candidats précédents qui n’ont pas réussi à passer l’étape de vérification des profils.Selon le secrétaire général du bureau présidentiel, Cho est expert dans le domaine du budget et des finances, ayant commencé sa carrière au ministère de l'Economie et des Finances. Et d'ajouter qu'il avait également participé au projet de réforme de l'assurance maladie.Kim Dae-ki a ainsi souligné qu'il serait la personne la plus adéquate pour réaliser les programmes sur la santé et le bien-être que l'administration Yoon souhaite mettre sur pied. Il a d'ailleurs affirmé que cette nomination avait pris en compte notamment l'audit parlementaire sur sa confirmation.Dans la foulée, la réorganisation du bureau présidentiel, lancée le mois dernier, s'est achevée. Les nouveaux secrétaires sont arrivés alors que Kang In-sun a quitté son poste de porte-parole. Une cinquantaine de fonctionnaires, soit 10 % du total de cette catégorie, ont démissionné. Parmi eux, beaucoup étaient recommandés ou embauchés par les élus proches du chef de l’Etat.Mais les responsables du recrutement de ce personnel, qui sont pour la plus part des anciens procureurs, conservent toujours leurs places.De plus, quelques postes de secrétaires présidentiels restent à l’heure actuelle vacants. D'où l'hypothèse que la réorganisation du bureau présidentiel ait été accélérée pour calmer le mécontentement de la population avant les congés de Chuseok, la fête de la pleine lune et les récoltes, qui débutent demain.