IRA : Seoul et Washington décident de constituer un organe de consultation

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud et les Etats-Unis se sont mis d'accord pour créer un organe de consultation pour débattre de la loi américaine sur la réduction de l’inflation (IRA). Ce texte promulgué le mois dernier stipule de n'accorder les subventions qu'aux véhicules électriques construits sur le sol américain, excluant ainsi les entreprises sud-coréennes.Le ministre délégué sud-coréen au Commerce extérieur, Ahn Duk-geun, actuellement à Washington, s'est entretenu avec la représentante américaine au Commerce extérieur (USTR), Katherine Tai. Les deux hauts fonctionnaires sont convenus d'entamer des négociations via cet organe de consultation. L’USTR a annoncé avoir porté attention aux préoccupations de son allié concernant la loi américaine.Si la date du coup d'envoi des échanges n'est pas précisée, le gouvernement sud-coréen a indiqué que les responsables au Commerce extérieur des deux pays auraient des occasions de se rencontrer dans le courant du mois, à commencer par le Cadre économique pour l’Indopacifique (IPEF) et la réunion des ministres de l'Economie de l'Association des nations de l’Asie du Sud-est (Asean).Malgré tous les efforts déployés par Séoul pour en venir à des négociations, il ne sera pas sans difficulté d'obtenir un aménagement de la loi en question pour que les véhicules « made in Korea » ne soient exclus des subventions américaines.