L’exécutif augmente le budget de l’Etat pour aider les classes défavorisées

Photo : YONHAP News

Le vice-Premier ministre à l’économie a tenu aujourd’hui une nouvelle conférence consacrée aux mesures d’urgence économiques. L’occasion pour Choo Kyung-ho et les autres participants de décider d’allouer, en 2023, une enveloppe plus importante pour le budget de l’Etat afin d’aider les classes défavorisées, qui se trouvent dans un « angle mort » de la protection sociale.De fait, le gouvernement a choisi le soutien aux revenus modestes, aux personnes en situation de handicap, aux jeunes démunis ou encore aux seniors, enfants et adolescents comme les quatre chantiers clés pour lesquels il doit utiliser les crédits. Dans la foulée, il a été décidé de débloquer une somme de l’ordre de 74 400 milliards de wons, l’équivalent de quasiment 55 milliards d’euros. Une rallonge de 8 700 milliards de plus que cette année.Concrètement, un coup de pouce allant jusqu’à 21 200 milliards de wons sera partagé entre les 3,68 millions d’individus à bas revenus, et quelque 2,37 millions de personnes en situation de handicap pourront bénéficier d’une aide totale de 5 800 milliards de wons.Quant aux jeunes démunis, ils seront un peu plus de 6 millions à profiter du crédit de solidarité de 24 100 milliards de wons.S’y ajouteront un budget de 23 300 milliards de wons pour revaloriser les allocations à environ 8,94 millions de personnes âgées, enfants et adolescents.