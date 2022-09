La Corée du Sud prône l'expansion de ses startups à l'étranger

Photo : YONHAP News

Le gouvernement sud-coréen a décidé d'apporter un grand soutien à la pénétration sur les marchés étrangers de ses 270 startups en coopération avec des multinationales. L'exécutif donnera également son appui en partenariat avec le secteur privé aux jeunes pousses du pays, qui pourront ainsi devenir des sociétés licornes à l'échelle mondiale. Une licorne est une startup valorisée à plus d'un milliard de dollars, non cotée en bourse.Ils s'agit des stratégies principales de l'internationalisation des startups que le ministère des PME et des Startups a rendues publiques lors de la réunion d'urgence des ministres économiques tenue aujourd'hui. Selon le ministère, les firmes licornes sud-coréennes devront s'implanter à l'étranger au lieu de concurrencer les industries traditionnelles locales. En effet, 18 des 23 licornes du pays du Matin clair sont des plateformes dépendantes du marché domestique.Il est donc décidé de soutenir 270 startups dans leur pénétration sur les marchés étrangers en partenariat avec neuf entreprises dont Google et Airbus. Dix grands groupes sud-coréens, le double que lors du projet précédent, participeront à leur promotion sur la scène internationale. Qui plus est le ministère sélectionnera 140 startups prometteuses venues de divers secteurs et les soutiendra à se développer en dehors des frontières.Dans ce contexte, un événement sera organisé ce mois aux Etats-Unis dans le but de créer la mise en réseaux entre les startups sud-coréennes et les grands groupes ainsi que les capitaux à risque internationaux. La gestion du salon des start-up sud-coréen « Come Up » sera confiée au privé avec l'objectif de devenir l'un des cinq plus grands rendez-vous du genre à l'échelle mondiale.Ce n'est pas tout. Le projet de réseautage des ambassades du pays à l'étranger sera lancé l'an prochain pour renforcer la promotion des startups. Et un autre Korea Startup Center ouvrira ses portes au Vietnam. De son côté, l'Europe accueillera un bureau des investissements pour les sociétés à capital risque de Corée du Sud, qui a déjà été inauguré aux Etats-Unis, en Chine et à Singapour.Par ailleurs, le système de visa d'entrée sera amélioré pour faciliter l'accueil des étudiants ou des travailleurs étrangers spécialisés dans les domaines technologiques.