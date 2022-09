Los Angeles crée une journée « Squid Game »

Photo : YONHAP News

La ville américaine de Los Angeles a créé une journée pour célébrer la série sud-coréenne « Squid Game » diffusée mondialement sur Netflix le 17 septembre 2021.Selon John Lee, un homme politique américain d'origine coréenne et membre du conseil municipal de Los Angeles, la ville de la côte ouest a adopté hier la résolution qui préconise la célébration du succès de la série télévisée tous les 17 septembre.Le texte a souligné que l'œuvre signée Hwang Dong-hyeok avait contribué à promouvoir la culture du pays du Matin clair et à donner une certaine présence aux artistes venus de l'Asie et du Pacifique dans le milieu du cinéma et du divertissement américain.La résolution n'a pas oublié de réaffirmer que « Squid Game » avait écrit une nouvelle page de l'histoire de la culture de masse, en remportant les prix du meilleur acteur et meilleure actrice aux Screen Actors Guild Awards, une première pour des non anglophones, et plusieurs nominations aux Emmy Awards 2022.A l'occasion de la création de la journée de la série, la municipalité américaine organisera demain une cérémonie à laquelle assisteront le réalisateur, l'acteur principal Lee Jung-jae et Kim Ji-yeon, présidente de la société de production Siren Pictures.