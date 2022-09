Plafonnement des prix du pétrole russe : Moscou menace Séoul de graves résultats

Photo : YONHAP News

Moscou a averti que Séoul pourrait être confronté à une conséquence grave, s’il rejoint l’éventuel dispositif de plafonnement du prix du pétrole russe importé. Un système que les Occidentaux, en particulier les Etats-Unis, cherchent à instaurer.C’est le directeur général chargé des affaires des deux Corées, de la Chine et de la Mongolie au sein du ministère des Affaires étrangères qui a lancé cette mise en garde. Dans une interview avec l’agence de presse locale Sputnik, publiée hier, Georgy Zinoviev a affirmé être bien au courant du fait que Washington veut impliquer aussi la Corée du Sud dans son « cartel des acheteurs » du pétrole exporté par son pays.Le diplomate a alors précisé que la Russie ne fournirait pas de brut quitte à subir une perte, et que par conséquent, ses partenaires sud-coréens devraient en acheter à un prix beaucoup plus élevé. Et de souhaiter que le pays du Matin clair ne se crée pas de problèmes inutiles.Zinoviev a par ailleurs annoncé que Moscou était prêt à reprendre les livraisons de brut et des produits pétroliers à la Corée du Nord, si celle-ci le demandait.