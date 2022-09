Séoul propose à Pyongyang une réunion destinée à résoudre la question des familles séparées

Photo : YONHAP News

A la surprise générale, le gouvernement conservateur de Yoon Suk-yeol a proposé à la Corée du Nord d’organiser des pourparlers en vue de régler la question des familles séparées par la guerre de part et d'autre du 38e parallèle.Cette proposition a été faite aujourd’hui par le ministre de la Réunification. Dans un communiqué, Kwon Young-se a affirmé que « la différence d’idéologie et de régime ne pouvait pas séparer une famille ». Et de souhaiter que « les responsables des autorités du Nord et du Sud se retrouvent au plus vite pour discuter, avec franchise, des questions humanitaires, dont celle de ces familles, et que Pyongyang réponde favorablement à son offre. »Kwon a ensuite ajouté tenter de faire parvenir un message écrit en ce sens à Ri Son-gwon, qui dirige le département du front uni (UFD) du Parti nord-coréen des travailleurs, chargé des affaires intercoréennes.Séoul renouvelle une telle proposition face au vieillissement des membres des familles. Sur les 133 000 sud-Coréens qui s'étaient initialement portés candidats pour les retrouvailles avec les leurs au nord de la péninsule, seulement 30 % sont en vie. En outre, les plus de 80 ans en représentent deux tiers. Le ministre a précisé que pas moins de 400 candidats décèdent chaque mois, avant de souligner la nécessité d’organiser ces réunions de manière régulière.