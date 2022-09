COVID-19 : les autorités mettent en garde contre le rebond de l’épidémie après Chuseok

Photo : YONHAP News

En l’espace de 24 heures, 72 646 nouveaux cas de COVID-19 ont été identifiés, le plus faible niveau depuis sept semaines pour un jeudi. La circulation virale poursuit donc sa baisse.493 patients sont hospitalisés en soins intensifs. Leur nombre est retombé sous le seuil des 500 pour la première fois depuis 16 jours. Et 64 décès supplémentaires ont été recensés et le taux de létalité reste toujours à 0,11 %.Selon les autorités sanitaires, après les vacances de Chuseok qui débuteront demain, l’épidémie pourrait rebondir.De son côté, le gouvernement cherchera à minimiser le vide médical pendant ces congés de quatre jours. Pas moins de 6 000 cliniques et 30 000 pharmacies resteront ouvertes. De même, des tentes de dépistage seront aménagées dans neuf aires de repos des autoroutes pour proposer un test PCR gratuit.L’Agence pour le contrôle et la prévention des maladies (KDCA) a, quant à elle, mis en garde contre les contaminations par l'eau ou les aliments, les températures et l’humidité restant encore élevées.